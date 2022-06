Covid in Puglia, quasi 4 mila casi positivi nelle ultime ore

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato a martedì 21 giugno 2022.384115 Area Metropolitana di Bari231674 Provincia di Lecce171634 Provincia di Foggia155920 Provincia di Taranto108623 Provincia di Brindisi102952 Provincia Bat8964 residenti fuori regione3774 provincia di residenza non nota11676561124522011319668584 (3 nelle ultime ore)27106229 (4 in più rispetto a ieri), compresi i 10 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri)182103990Il dettaglio per provincia dei casi positivi nelle ultime ore​1284 Area Metropolitana di Bari736 Provincia di Lecce707 Provincia di Foggia460 Provincia di Taranto406 Provincia Bat312 Provincia di Brindisi62 casi di residenti fuori regione23 casi di provincia in via di definizione