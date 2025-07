Televisori donati all'ospedale cittadino migliora il comfort dei pazienti nel reparto di medicina

Si è svolta ieri mattina, presso il reparto di Medicina al quarto piano dell'Ospedale di Corato, la cerimonia di ufficializzazione della donazione di una serie di televisori, un gesto significativo volto a migliorare la qualità dell'assistenza e il comfort dei pazienti.L'iniziativa è frutto della generosità della famiglia Scaringella "Wellness Evolution - Corgom", con la preziosa collaborazione dell'Associazione Salute e Sicurezza ODV.II rappresentanti della famiglia Scaringella e dell'associazione Salute e Sicurezza ODV si sono incontrati nel nosocomio cittadino per formalizzare la consegna degli apparecchi.Questa donazione rappresenta un importante contributo al benessere dei degenti, offrendo loro un intrattenimento e un diversivo prezioso durante il periodo di degenza.La famiglia Scaringella "Wellness Evolution - Corgom" e l'associazione Salute e Sicurezza ODV sono da tempo note per il loro impegno nel sostenere concretamente la comunità locale, unendo le forze per iniziative di beneficenza e di miglioramento della vita dei cittadini. Questa ennesima dimostrazione di altruismo conferma la loro dedizione nel fare la differenza dove c'è più bisogno.Il personale del reparto di Medicina ha espresso profonda gratitudine per il gesto, sottolineando come la presenza dei televisori possa contribuire a rendere più serena la permanenza dei pazienti e a offrire momenti di svago, fondamentali per il loro recupero.