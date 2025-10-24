Salute e Sicurezza
 Salute e benessere a scuola: al via il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro"

L'associazione Salute e Sicurezza incontra gli studenti del Liceo Classico e Artistico di Corato per promuovere la consapevolezza respiratoria

Corato - venerdì 24 ottobre 2025 6.26
L'associazione Salute e Sicurezza è lieta di annunciare l'inizio del progetto "Dai equilibrio al tuo respiro", un'iniziativa volta a sensibilizzare gli studenti sull'importanza di una corretta respirazione per il benessere fisico e mentale.
La presentazione del progetto è fissata per lunedì 27 ottobre con un doppio appuntamento a Corato: alle ore 09:10 presso il Liceo Classico e alle ore 10:45 presso il Liceo Artistico
Tutti i soci sono invitati a partecipare a questi incontri, che rappresentano un'occasione importante per apprendere tecniche e strategie utili a migliorare la propria qualità di vita attraverso il respiro.
Un focus particolare del progetto è rivolto agli studenti del primo anno delle superiori.
L'inizio di questo ciclo scolastico rappresenta un momento di grande cambiamento e stress, spesso accompagnato da ansia da prestazione e nuove sfide sociali. Intervenire con strumenti di prevenzione efficace come la consapevolezza respiratoria è fondamentale per fornire ai ragazzi risorse immediate per gestire l'emotività.
L'obiettivo è dotare i giovani di tecniche pratiche che aiutino a ridurre i livelli di stress, migliorare la concentrazione e prevenire l'insorgenza di problematiche legate all'ansia, contribuendo a un inserimento sereno nel nuovo percorso di studi.
