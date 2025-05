Cuore inForma un evento dedicato alla salute cardiovascolare

La salute del cuore sarà al centro di un importante evento formativo e informativo che si terrà sabato 24 maggio, dalle ore 16:30 alle 18:00, presso il Salone Sacra Famiglia in Via Palermo a Corato.L'iniziativa, intitolata "Cuore inForma: Prevenzione e Benessere tra Movimento, Nutrizione e Integrazione", è promossa da Isokinetik, "La palestra della salute", in collaborazione con Erbenobili Spagyric Lab.L'incontro si propone di offrire al pubblico un'occasione unica per approfondire i temi legati alla prevenzione delle patologie cardiovascolari attraverso un approccio olistico che integra diverse discipline. Saranno presenti esperti del settore che forniranno consigli pratici e informazioni scientifiche aggiornate.Il programma prevede gli interventi diDott. Francesco Capogna, Chinesiologo, che tratterà l'importanza dell'allenamento e la sua correlazione con la salute del cuore.Dott.ssa Francesca Colavito, Nutrizionista, che illustrerà come una corretta nutrizione possa essere un valido strumento di prevenzione vascolare.Dott. Nunzio Gallo, Cardiologo, che affronterà un tema di grande attualità: l'ipertensione e le strategie per prevenirla senza l'utilizzo di farmaci.L'evento vedrà anche la testimonianza di Leonardo Diaferia, mentre il ruolo di moderatore sarà affidato a Carlo Sacco."Cuore inForma" si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute cardiovascolare, acquisendo consapevolezza sull'importanza di uno stile di vita sano e attivo.L'ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.