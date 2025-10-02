Primo Passo - Sportello Psicologico
Torna a Corato la rassegna "Parliamone"

In programma tre appuntamenti nel mese di ottobre

Corato - giovedì 2 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Nel mese dedicato al benessere psicologico, torna a Corato la rassegna "Parliamone", promossa dallo Sportello di sostegno e orientamento psicologico Primo Passo dell'associazione Ifinapulia APS. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l'iniziativa propone tre nuovi appuntamenti gratuiti e aperti alla cittadinanza, pensati per offrire momenti di confronto e approfondimento sui temi della salute mentale, delle neuroscienze e dei disturbi dell'apprendimento.

Grazie alla collaborazione con diverse ETS del territorio, gli incontri si svolgeranno in sedi diverse, valorizzando spazi già attivi nella vita sociale e culturale della città.

Il primo incontro si terrà venerdì 3 ottobre, alle ore 18.30, al Centro Ermes (via Canosa 42). Il dottor Gaetano Nappi, psichiatra e dirigente responsabile UOS Assistenza territoriale area 1 DSM ASL BA, guiderà la riflessione su "Dialoghi intorno alla salute mentale oggi". Si parlerà dei principali disturbi psichici, dei fattori individuali e sociali che influenzano il benessere psicologico e delle strategie di promozione, prevenzione e recovery. Durante l'evento sarà inaugurata una panchina dedicata alla salute mentale, iniziativa promossa da Paolo Torelli.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 17 ottobre, alle ore 18.30, all'Università della Terza Età "Edith Stein" (via Giappone 40). Il dottor Vincenzo Giorgio, psicologo, psicoterapeuta e specialista in neuropsicologia, dirigente psicologo presso ASL Foggia, condurrà l'incontro dal titolo "Come funziona il nostro cervello?". Un viaggio affascinante alla scoperta delle funzioni cognitive, della loro valutazione, dei danni e delle malattie che possono comprometterle, e degli strumenti di riabilitazione e training. Interverrà anche la dottoressa Benedicta Mangione, logopedista, che arricchirà il dialogo con il suo contributo clinico ed esperienziale.

La rassegna si concluderà venerdì 24 ottobre, alle ore 18.30, alla QuasiQuasi APS (via dei Mille 1), con l'incontro "Ma la dislessia passa?". La dottoressa Michela Lopez, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in psicopatologia dell'apprendimento, dirigente psicologa presso ASL Bari, affronterà il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento in età adulta, analizzando le ricadute nello studio, nel lavoro, nei concorsi e nelle relazioni quotidiane.

Gli incontri si inseriscono nel progetto "Relate: relazioni in evoluzione", realizzato in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali e l'Assessorato alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato. Il progetto mira a sensibilizzare la cittadinanza sui temi del benessere psicologico e a promuovere percorsi di educazione socio-affettiva, con particolare attenzione alla comunicazione violenta e al fenomeno dell'Online Teen Dating Violence, spesso precursore di bullismo, cyberbullismo e relazioni intime violente.

Il progetto e la rassegna godono del patrocinio e della collaborazione di: Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Regione Puglia, Comune di Corato, CSM, Università della Terza Età "Edith Stein", Cooperativa EOS, Centro Ermes, QuasiQuasi APS, Liceo Artistico Federico Stupor Mundi, IISS A. Oriani – L. Tandoi.
