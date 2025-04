"Quando ci vediamo?": il progetto di arteterapia e psicologia dell'associazione NGAPP

Cosa succederebbe se, davanti a un caffè, ci prendessimo davvero il tempo per guardarci dentro e incontrare l'altro? È da questa semplice ma potente domanda che nasce, un progetto originale di arteterapia e psicologia relazionale promosso dall', ideato da, psicologo clinico a orientamento sistemico-relazionale, insieme a, arteterapeuta.L'iniziativa prenderà vita tra aprile e giugno proprio dove meno ce lo aspetteremmo: nei bar del centro di Corato. Quei luoghi familiari, in cui ogni giorno si incrociano storie, età e vite diverse, si trasformano in spazi di ascolto e creatività, dove l'arte diventa strumento per esplorare le nostre relazioni, quelle vissute e quelle che sogniamo.Durante ogni incontro, attraverso due attività artistiche fatte di colori, segni, trasparenze e parole, i partecipanti saranno accompagnati in un'esperienza unica di contatto autentico con sé stessi e con gli altri. Non serve "saper disegnare": bastano curiosità e voglia di mettersi in gioco. L'obiettivo è semplice ma profondo: rallentare, ascoltarsi, dialogare e, magari, scoprirsi un po' di più.Gli incontri si terranno sabato, dalle 17:30 alle 19:00, e domenica, dalle 10:30 alle 12:00, nei giorni del 27 aprile, 11 e 24 maggio, 1° e 14 giugno, ogni volta in un bar diverso di Corato.Il progetto si concluderà con una mostra collettiva presso la biblioteca comunale "M. R. Imbriani", dove i lavori – realizzati su cartoncino e acetato – saranno esposti con leggerezza, appesi a fili di nylon con mollette, creando un'installazione luminosa e in movimento, in dialogo continuo con lo spazio e chi lo attraversa.Il primo appuntamento si terrà domenica 27 aprile, alle ore 10:30, all'interno del bar Agape di Corato. Sarà un'occasione per fermarsi, condividere e creare.