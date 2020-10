Dal Comune di Corato una piattaforma per segnalare illeciti e corruzione sul lavoro

la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima;

Il Comune di Corato mette a disposizione di cittadini e lavoratori della Pubblica Amministrazione una piattaforma informatica per le segnalazioni di illeciti, irregolarità o corruzione sul posto di lavoro in maniera sicura e confidenziale, che permette anche di dialogare con i segnalanti.L'attuazione del progetto, intitolato WhistleblowingPA, risponde alle nuove e importanti tutele introdotte dalla legge n. 179/2017 per coloro che segnalano illeciti o irregolarità e che ha obbligato le pubbliche amministrazioni ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.Con Delibera del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 29 del 19.12.2018, è stato adottato l'"Aggiornamento alla procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)" teso ad innovare la disciplina in essere, al fine di recepire il passaggio dalla gestione cartacea a quella telematica e fissare condizioni, forme e garanzie di accesso e trattamento dei dati.Per l'effetto, il Comune di Corato aveva attivato un nuovo canale informatico di whistleblowing nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, che prevedeva tuttavia una gestione tecnica della medesima piattaforma, completamente interna all'Ente.Con Delibera del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 105 del 02.10.2020, la gestione del servizio viene trasferita a Transparency International Italia, che garantirà gratuitamente gli aggiornamenti ed ogni altra attività necessaria a garantire la piena funzionalità della medesima piattaforma, senza gravare sulle esigue risorse umane che compongono l'Ufficio CED del Comune di Corato.Attraverso questa nuova piattaforma online:Il whistleblowing è uno strumento legale a disposizione anche di collaboratori o dipendenti di aziende e/o fornitori che abbiano un rapporto lavorativo con il nostro Ente per segnalare eventuali condotte illecite o irregolarità che riscontri nell'ambito della propria attività lavorativa.All'interno delle norme relative al settore pubblico, è stata prevista, infatti, la possibilità di segnalare situazioni di illecito o di irregolarità direttamente alla pubblica amministrazione anche per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.Il Comune di Corato mette, pertanto, a disposizione anche di questi lavoratori una piattaforma informatica per le segnalazioni sicura e confidenziale, che permette anche di dialogare con i segnalanti.Il ricevente delle segnalazioni è, come previsto dalla legge, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di questo ente. Per maggiori informazioni o per inviare una segnalazione è necessario collegarsi al sitoo cliccare sull'apposito spazio sulla home page del sito istituzionale del Comune.