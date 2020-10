Dal Presidio del Libro il concorso "La mia città fantastica"

Iniziativa per celebrare il centenario della nascita di Gianni Rodari

In occasione del Centenario della nascita di Gianni Rodari, il Presidio del Libro di Corato propone un concorso Artistico-Letterario rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia e agli studenti della scuola Primaria.



Il Concorso ha come obiettivo quello di stimolare la creatività e la capacità espressiva dei bambini e di promuovere il confronto costruttivo tra alunni e insegnanti, premiando la fantasia e l'immaginazione.



Il tema del concorso è "La mia città fantastica".



Partendo dai racconti o dalle filastrocche del maestro Gianni Rodari, l'alunno deve interpretare (tramite un elaborato artistico oppure letterario) la propria città della fantasia. I partecipanti avranno modo di creare il proprio capolavoro ma soprattutto di conoscere la letteratura di Gianni Rodari in modo divertente.



Gli elaborati saranno esposti in alcuni negozi di Corato e faranno parte integrante della mostra su Gianni Rodari allestita presso la Fondazione Luigi e Maria de Benedittis, in via Imbriani 35.



Qui è stata allestita la Piccola Biblioteca di Comunità "Angela Pisicchio" aperta il martedì dalle 11 alle 12 e il giovedì dalle 19 alle 20 presso la quale sarà possibile consultare libri e avere indicazioni bibliografiche.



Il concorso scade il 28 novembre 2020. Per info su bando e regolamento gli insegnanti possono inviare una mail a: presidiolibrocorato@libero.it



L'iniziativa è promossa dalla Regione Puglia. Assessorato all'Industria Turistica e Culturale in collaborazione con l'Associazione Presidi del Libro.