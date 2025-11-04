Dario La Forgia
Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile”

La nota del candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale nelle prossime elezioni

Corato - martedì 4 novembre 2025 9.57 Sponsorizzato
Si riporta la nota integrale del candidato del Movimento 5 Stelle, Dario La Forgia, sull'incontro che si è svolto a Foggia e a Bari con Giuseppe Conte.

Questo weekend sono stato a Foggia e a Bari al fianco del Presidente Giuseppe Conte per portare avanti il progetto del Movimento 5 Stelle in Puglia, per dare voce a una terra che chiede ascolto, rispetto e futuro.

La Puglia è la mia casa, la mia gente, la mia storia. Credo che questa terra meriti di più, a partire da una politica che guarda negli occhi le persone e costruisce soluzioni vere, non promesse vuote," dichiara Dario la Forgia.

Con Giuseppe Conte condivido un sogno semplice, restituire dignità, lavoro e speranza ai pugliesi.

Il mio progetto politico punta su una sanità pubblica efficiente, lavoro stabile e giusto, tutela dell'ambiente e del mare, diritti sociali e valorizzazione dei giovani. La mia visione di sviluppo mette al centro la persona, la comunità e la bellezza della Puglia.

Credo nella forza dei pugliesi, nei lavoratori, nei contadini, nei pescatori, nei giovani che non vogliono più essere costretti ad andarsene. La mia candidatura è un atto d'amore per la nostra terra, e insieme al Presidente Conte vogliamo far rinascere la speranza.

