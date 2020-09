De Benedittis raccoglie la sfida: "Sì al confronto. Facciamolo in piazza"

Non si fa attendere la risposta di Corrado De Benedittis alla proposta del candidato sindaco del centrodestra di un confronto sui programmi.Lo strumento usato per replicare è lo stesso: un video sui social network."Siamo sempre stati aperti al confronto. Facciamolo in piazza col pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine" rilancia De Benedittis.Cinque giorni di tempo per realizzare questa idea. Da sabato infatti si interromperà definitivamente la campagna elettorale per consentire agli elettori un sereno momento di riflessione prima del voto.