Decreto PA, a Corato stanziati 100.000 euro per il fondo salario accessorio

Nella giornata di ieri, mercoledì 9 luglio, si è tenuto, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, un importante incontro della Delegazione Trattante del Comune di Corato. Alla riunione hanno partecipato il sindaco, il Segretario Generale,, il dirigente del Settore Ragioneria,, i rappresentanti sindacali territoriali,– CISL,– UIL e– CGIL FP e i rappresentanti delle RSU:– CISL (presidente RSU Comune di Corato),– CGIL FP,– CISL,– CGIL FP e– UIL.Durante l'incontro si è preso atto favorevolmente dello, oltre agli oneri riflessi e all'IRAP, relativo agliNel corso della discussione, è emersa la comune volontà di, in attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi della norma in oggetto, che possano offrire un quadro più definito sulle modalità di impiego del fondo.L'amministrazione comunale, dal canto suo, ha espresso l'intenzione di proseguire su questo percorso, impegnandosi sin da ora a reperire, nei prossimi esercizi di bilancio,, compatibilmente con gli equilibri di bilancio.«Ho ritenuto importante e prioritario - ha dichiarato il sindaco- chiedere questo incontro con le rappresentanze sindacali del personale comunale, al fine di condividere le scelte e dare risposte alle istanze provenienti dai dipendenti del nostro comune».«Siamo il primo comune della Città metropolitana e tra i primi in Italia, dopo Firenze, ad aver dato seguito al Decreto P.A. sul, stanziando le relative risorse finanziarie. Dialogo e concertazione sono la condizione per tutelare diritti e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Ringrazio per questo tutte le sigle sindacali intervenute».