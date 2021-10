Demon, il cane coratino protagonista sugli schermi RAI

Di Demon e della sua esperienza dinanzi alle telecamere avevamo parlato lo scorso novembre. Un cane dalla spiccata intelligenza, che ha saputo sentirsi a suo agio anche durante le riprese della fiction "Fino all'ultimo battito", andata in onda nei giorni scorsi su Rai 1.Una fiction a puntate, per la regia di Cinzia Th Torrini, che vede nel cast attori del calibro di Marco bocci, Bianca Guaccero, Violante Placito, Fortunato Cellino, Loretta Goggi.Demon, il cane di razza Amstaff, è di proprietà di Antonella Fasano e per l'occasione è stato addestrato da Jacoclub (Bari) per due mesi sino al suo debutto sul set.Demon è inoltre impegnato nel sociale con l' associazione Guardie Ambientali d'Italia, di cui fa parte da cucciolo.Tra le comparse, sempre nella prima puntata della fiction, è stato possibile scorgere anche il coratino d'adozione Luigi Caccavo nei panni di un agente di Polizia Penitenziaria. Un veterano del piccolo schermo che annovera nel suo curriculum decine di partecipazioni anche a set di rilievo nazionale.