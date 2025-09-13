Denunce, segnalazioni e sanzioni: il bilancio dei controlli dell'Arma

Una decina di persone denunciate in stato di libertà, altre dieci segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti, sanzioni, perquisizioni domiciliari e veicoli. È il bilancio di alcuni servizi straordinari ad ampio raggio di controllo del territorio eseguiti negli ultimi giorni a Corato daidellaUna serie di verifiche, in tutta la città, dal centro alle periferie, che hanno visto impegnati militari a terra, unità dele un elicottero del, di stanza a Bari-Palese, oltre al supporto dellee dello. Una prima risposta da parte dello Stato sulla base delle indicazioni emerse durante l'ultimodiretto dal prefettoL'attività straordinaria ha portato ain stato di libertà allaper varie tipologie di reati, mentre altrettante sono state segnalate allaquali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di controllo, inoltre, sono state controllate anche decine di auto, eseguite una quarantina di perquisizioni personali, domiciliari e veicolari, nonché elevate alcune contravvenzioni al codice stradale per migliaia di euro.Quattro, infine, le patenti ritirate. Sono state controllate anche due attività commerciali, nei cui confronti sono stati assunti provvedimenti connessi alla regolarità dei dipendenti e del rispetto delle norme sanitarie. Anche prossimamente, durante i prossimi giorni, i servizi straordinari di controllo del territorio continueranno.