Denunce, segnalazioni e sanzioni: il bilancio dei controlli dell'Arma
Tanti i provvedimenti, negli ultimi giorni, scaturiti dalle verifiche dei Carabinieri nel comune di Corato
Corato - sabato 13 settembre 2025 12.24
Una decina di persone denunciate in stato di libertà, altre dieci segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti, sanzioni, perquisizioni domiciliari e veicoli. È il bilancio di alcuni servizi straordinari ad ampio raggio di controllo del territorio eseguiti negli ultimi giorni a Corato dai Carabinieri della Compagnia di Molfetta.
Una serie di verifiche, in tutta la città, dal centro alle periferie, che hanno visto impegnati militari a terra, unità del Nucleo Cinofili di Modugno e un elicottero del 6° Nucleo, di stanza a Bari-Palese, oltre al supporto delle Aliquote di Primo Intervento e dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Puglia". Una prima risposta da parte dello Stato sulla base delle indicazioni emerse durante l'ultimo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica diretto dal prefetto Francesco Russo.
L'attività straordinaria ha portato a 10 persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trani per varie tipologie di reati, mentre altrettante sono state segnalate alla Prefettura di Bari quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi di controllo, inoltre, sono state controllate anche decine di auto, eseguite una quarantina di perquisizioni personali, domiciliari e veicolari, nonché elevate alcune contravvenzioni al codice stradale per migliaia di euro.
Quattro, infine, le patenti ritirate. Sono state controllate anche due attività commerciali, nei cui confronti sono stati assunti provvedimenti connessi alla regolarità dei dipendenti e del rispetto delle norme sanitarie. Anche prossimamente, durante i prossimi giorni, i servizi straordinari di controllo del territorio continueranno.
