«Determinante la presenza degli psicologi a scuola»

Lunedì 12 settembre scatterà in Puglia il nuovo anno scolastico 2022-2023. L'ordine regionale degli psicologi ha rilanciato la proposta sull'introduzione della loro figura nelle scuole, «una misura che sembra diventare imprescindibile analizzando i fatti di cronaca». Il presidente Vincenzo Gesualdo ha sottolineato: «Gli adolescenti hanno la possibilità di accedere a una quantità illimitata di informazioni, in realtà la forza e la maturità che ostentano nascondono fragilità profonde, che sfociano in comportamenti molto aggressivi (addirittura violenti) o in una chiusura totale verso il mondo esterno. A loro invito a non aver paura di chiedere aiuto».Poi ha aggiunto e concluso: «Il punto, che accomuna tutti e permette di poter parlare a tutti i bambini, gli adolescenti e i ragazzi, è la scuola. Sappiamo bene quanto sia già pesante il carico che i docenti hanno non solo rispetto al programma di studi ma soprattutto sul piano umano. Per questo riteniamo che l'ausilio di un professionista, anche per dialogare con le famiglie, sia non solo urgente ma inderogabile. Parlare singolarmente o in gruppo coi ragazzi consente di stabilire un dialogo, unico modo per stabilire un confronto fatto di fiducia e rispetto».