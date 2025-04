Devastata la sede della UGL di Corato - FOTO

Devastata la sede della, lo comunica il«Questa notte, ignoti si sono introdotti nella nostra sede di Corato, mettendola completamente a soqquadro– annuncia- le immagini ci restituiscono un grave gesto vile e vandalico, perpetrato contro chi ogni giorno cerca di dare risposte ai tanti cittadini, che sempre più ci chiedono supporto e consigli. In merito a tale gesto, non escludiamo nulla, qualsiasi sia stato lo scopo del raid all'interno della nostra sede, il gesto rimane di aver attaccato la sede dei lavoratori alla vigilia della campagna fiscale. Portone d'ingresso divelto, vetrata spaccata, mobili rotti, cassetti buttati all'aria, cavi dei computer strappati, documenti sparsi dappertutto sul pavimento, questo è stato lo scenario del nostro operatore all'apertura della sede questa mattina.La sede di Corato, che rappresenta una nostra sede storica non si farà intimorire , abbiamo chiesto l'intervento deied abbiamo provveduto a sporgere regolare denuncia dell'accaduto , certamente questo atto non fermerà il nostro impegno per la comunità Coratina, tornando operativi il più presto possibile, auspicando che vengano individuati i fautori di questo atto vergognoso ed ignobile e che vengano consegnati alla giustizia».