Dieci atelier formativi sul mondo digitale

I Punti di Facilitazione digitale dell'Ambito Territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi,gestiti da Memory team ETS, stanno promuovendo 10 atelier formativi sul mondo digitale,nel periodo che intercorre tra novembre 2024 e dicembre 2025, in collaborazione con Consorzio Meridia, partner di progetto.Gli atelier intendono approfondire varie tematiche: dalle competenze digital del futuro al rapporto della politica e i social, dalla User experience alla ricerca del lavoro online.Il terzo incontro programmato per il 2024 è intitolato "Politica e Social - Come il digitale ha cambiato la comunicazione istituzionale", curato dall'esperto Tommaso Ruggieri, e si terrà Venerdì 20 dicembre 2024, ore 17.30 - 19.30, presso la Sala verde del Comune di Corato.Le informazioni sui successivi atelier saranno condivise in seguito.Gli atelier intendono offrire un supporto gratuito alla comunità, aiutandola a comprendere in che modo la trasformazione digitale in atto possa essere una risorsa e non un ostacolo.Per partecipare occorre compilare il modulo online raggiungibile qui:https://forms.gle/iLgwWA2rD7qFzMbPA. In ogni caso, gli atelier sono aperti a tutta lacittadinanza e completamente gratuiti. (Non verranno rilasciati crediti formativi ecertificazioni)Per informazioni e iscrizioni alle attività è possibile contattare il numero 327-1391228.I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, PasqualeChieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci, Daniela Zappatore, e al Consigliere delegato alla Digitalizzazione di Corato Giuseppe Di Bartolomeo, invitano tutta la cittadinanza a partecipare alle attività.