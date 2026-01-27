Disabilità
Disabilità
Eventi

“IN Attività” torna a Corato, l'iniziativa sull'inclusione e sul supporto ad atleti con disabilità

Il programma prevede incontri anche per le famiglie

Corato - martedì 27 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Dopo il successo del progetto "IN Attività" realizzato l'anno scorso, l'Automurgia Baskin Corato ha raddoppiato e rilanciato l'iniziativa con una nuova edizione denominata: "IN Attività² – Crescere Giocando", con al suo interno anche alcune novità. Si tratta di un progetto sportivo ed educativo che si basa sull' inclusione e sul supporto ad atleti con varie disabilità, per consentire loro una crescita personale attraverso la pratica sportiva.

L'obiettivo è promuovere la partecipazione attiva di quest'ultimi non solo durante gli allenamenti pomeridiani di Baskin, come solitamente avviene al PalaLosito durante l'anno, ma anche offrendo loro servizi al mattino e supporto nel costruire nuove amicizie. Il progetto è partito a metà ottobre e durerà fino a metà febbraio, ripetendo l'attività svolta nell'edizione precedente attraverso sessioni di allenamento fisico presso la palestra In Forma Fitness Conditioning del professor Antonio Amendolagine. Per un intero quadrimestre così gli atleti si prenotano per costituire, insieme ad un familiare, dei mini-gruppi di allenamento.

Ma oltre all'attività sotto l'occhio vigile del preparatore fisico ed i suoi, per gli atleti, in questa edizione, è previsto il potenziamento dell' attività fisica con un' ulteriore esperienza. Grazie ad un protocollo d'intesa con l'I.S.S. Federico II Stupor Mundi, gli atleti del baskin nelle prossime settimane integreranno gli studenti dell'istituto in un mini-torneo di basket inclusivo. Durante l'orario scolastico infatti, gli atleti dell'Automurgia Baskin Corato, congiuntamente ai ragazzi con disabilità dell'istituto scolastico ed alcuni alunni "tutor", praticheranno tale sport.

Ma il progetto "IN Attività² – crescere giocando", come in palestra, anche fuori pensa alle famiglie. Il programma, infatti, prevede, a conclusione, un seminario di approfondimento e confronto intitolato "Disabilità e maggiore età: lo sport come veicolo di inclusione", dove per l'occasione sarà invitata Vivianus Onlus, insieme ad altri ospiti.

Durante tutte le attività si prevede anche un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, con il rispetto della raccolta differenziata durante le pause, con la presenza delle borraccie individuale per evitare l'uso di bottiglie e bicchieri di plastica, tanto in palestra, quanto all'interno dell'istituto scolastico e durante il seminario.

In conclusione, – Crescere Giocando" - realizzato con il patrocinio economico della Regione Puglia: Assessorato alla sanità, al benessere animale e allo sport per tutti e Puglia 2026: european region of sport - rappresenta non solo un progetto sportivo, ma un vero e proprio laboratorio sociale in cui lo sport diventa strumento di crescita, educazione e comunità.
  • Inclusione sociale
La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
26 gennaio 2026 La comunità Venezuelana scende in piazza a Corato
Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
26 gennaio 2026 Il Carnevale di Corato, un modello consolidato: il talk a Molfetta
Altri contenuti a tema
A Corato l'evento sull'inclusione “Tra spettacolo e solidarietà il quartiere è in festa” A Corato l'evento sull'inclusione “Tra spettacolo e solidarietà il quartiere è in festa” Appuntamento per sabato 2 agosto in piazza Almirante
A Corato in programma “Tuko Pamoja, sguardi, assaggi e melodie dal mondo” A Corato in programma “Tuko Pamoja, sguardi, assaggi e melodie dal mondo” Giovedì 26 e venerdì 27 giugno mostre, spettacoli, concerti e degustazioni per una visione interculturale
Disabilità, a Corato oltre 500 colloqui di lavoro nel "Recruiting Time" Attualità Disabilità, a Corato oltre 500 colloqui di lavoro nel "Recruiting Time" Oltre 250 candidati si sono interfacciati con più di 20 aziende locali
Lavoro e inclusione: a Corato un incontro per le persone con disabilità Lavoro e inclusione: a Corato un incontro per le persone con disabilità L'evento si terrà il 5 giugno
“Per educare un bambino serve un villaggio”, oggi un incontro a Corato Attualità “Per educare un bambino serve un villaggio”, oggi un incontro a Corato Saranno presentate le quattro marco- progettualità finanziate dall'avviso pubblico Innesti
Da oggi a domenica Corato ospita la Fiera "Lettori alla Pari" Cultura Da oggi a domenica Corato ospita la Fiera "Lettori alla Pari" Tre giornate dedicate all’accessibilità alla lettura e alla cultura
Il 9 ottobre fa tappa a Corato l'InclusionFest Il 9 ottobre fa tappa a Corato l'InclusionFest Il programma completo che prevede laboratori, incontri, speech motivazionali, musica e animazione
“Zaino Sospeso”: anche a Corato l'iniziativa del Lions Club Associazioni “Zaino Sospeso”: anche a Corato l'iniziativa del Lions Club Il progetto permette alle famiglie in difficoltà garantire ai propri figli un corredo scolastico completo
Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
26 gennaio 2026 Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
26 gennaio 2026 Finale rocambolesco per la Nuova Matteotti Corato: Brindisi passa all’overtime
Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
26 gennaio 2026 Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale
Torna a Corato "Cinebonus ": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni
26 gennaio 2026 Torna a Corato "Cinebonus": biglietto del cinema ridotto per i giovani dai 14 a 35 anni
Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
26 gennaio 2026 Prosegue il buon momento del Corato: termina 0-0 al ‘Comunale’ contro il Virtus Palese
Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
25 gennaio 2026 Ruba un trattore, ma viene rintracciato dalla Metronotte. Scatta l'inseguimento
Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
24 gennaio 2026 Corato-Virtus Palese, Como: «Buon periodo. Adesso i tifosi devono starci vicino»
Luca Gagliardi è il nuovo Presidente della Camera Penale di Trani
24 gennaio 2026 Luca Gagliardi è il nuovo Presidente della Camera Penale di Trani
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.