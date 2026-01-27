“IN Attività” torna a Corato, l'iniziativa sull'inclusione e sul supporto ad atleti con disabilità

Dopo il successo del progetto "IN Attività" realizzato l'anno scorso, l'ha raddoppiato e rilanciato l'iniziativa con una nuova edizione denominata:, con al suo interno anche alcune novità. Si tratta di un progetto sportivo ed educativo che si basa sull' inclusione e sul supporto ad atleti con varie disabilità, per consentire loro una crescita personale attraverso la pratica sportiva.L'obiettivo è promuovere la partecipazione attiva di quest'ultimi non solo durante gli allenamenti pomeridiani di, come solitamente avviene al PalaLosito durante l'anno, ma anche offrendo loro servizi al mattino e supporto nel costruire nuove amicizie. Il progetto è partito a metà ottobre e durerà fino a metà febbraio, ripetendo l'attività svolta nell'edizione precedente attraverso sessioni di allenamento fisico presso la palestradel professor. Per un intero quadrimestre così gli atleti si prenotano per costituire, insieme ad un familiare, dei mini-gruppi di allenamento.Ma oltre all'attività sotto l'occhio vigile del preparatore fisico ed i suoi, per gli atleti, in questa edizione, è previsto il potenziamento dell' attività fisica con un' ulteriore esperienza. Grazie ad un protocollo d'intesa con l'I.S.S. Federico II Stupor Mundi, gli atleti del baskin nelle prossime settimane integreranno gli studenti dell'istituto in un mini-torneo di basket inclusivo. Durante l'orario scolastico infatti, gli atleti dell'Automurgia Baskin Corato, congiuntamente ai ragazzi con disabilità dell'istituto scolastico ed alcuni alunni "tutor", praticheranno tale sport.Ma il progetto "IN Attività² – crescere giocando", come in palestra, anche fuori pensa alle famiglie. Il programma, infatti, prevede, a conclusione, un seminario di approfondimento e confronto intitolato "Disabilità e maggiore età: lo sport come veicolo di inclusione", dove per l'occasione sarà invitata, insieme ad altri ospiti.Durante tutte le attività si prevede anche un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, con il rispetto della raccolta differenziata durante le pause, con la presenza delle borraccie individuale per evitare l'uso di bottiglie e bicchieri di plastica, tanto in palestra, quanto all'interno dell'istituto scolastico e durante il seminario.In conclusione, – Crescere Giocando" - realizzato con il patrocinio economico della Regione Puglia: Assessorato alla sanità, al benessere animale e allo sport per tutti e Puglia 2026: european region of sport - rappresenta non solo un progetto sportivo, ma un vero e proprio laboratorio sociale in cui lo sport diventa strumento di crescita, educazione e comunità.