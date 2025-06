A Corato in programma “Tuko Pamoja, sguardi, assaggi e melodie dal mondo”

in programma ": due giorni di festa all'insegna della condivisione e dell'inclusione, mostre, spettacoli, concerti, degustazioni per promuovere una visione interculturale che attraversa molti aspetti della vita comune."Tuko Pamoja" in Swahili significa "Tutti insieme", è un invito a condividere tradizioni, suoni e sapori dal mondo in questa iniziativa delorganizzata conIl programma della due giorni si apre, nel(piazza Cesare Battisti 7), alle ore 17, con l'inaugurazione delle mostreIl progetto fotografico itinerantenasce dall'idea del fotografodi ritrarre con dei primi piani gli ospiti stranieri facenti parte del Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I) pugliese e di coloro che operano al loro fianco per garantirgli l'assistenza, l'orientamento e il supporto necessari. L'incontro tra la sensibile lente del fotografo, nel suo lavoro e passione, e l'impegno di Comunità Oasi2 si concretizza nell'esposizione che vede alcuni dei volti degli accolti e degli operatori sociali del progetto SAI.è un progetto che nasce dalla volontà di documentare i momenti quotidiani in cui si costruisce la relazione con gli accolti e le accolte del progetto SAI, un'occasione per mostrare attraverso scritte, colori e disegni il passaggio di persone diverse tra loro per sogni, aspirazioni e provenienza.Le maschere esposte nella mostrasono una produzione artistica originale della, frutto di un workshop a cura di, svolto presso il bar Antico Commercio e il liceo artistico "Stupor Mundi". Le maschere sono realizzate con materiali semplici — cartone, cementite e colori acrilici — e diventano strumenti narrativi in una storia che intreccia mito, territorio e creatività collettiva, dal nome "Basilischi e Trifoni".Giovedì si prosegue, alle ore 19, con la performance esito del laboratorio: un progetto laboratoriale che attraverso l'esperienza della musica e, nello specifico, della coralità, mira a consentire ai partecipanti di rinnovare l'intima connessione con i propri Paesi di origine, creare o consolidare relazioni positive con chi condivide il laboratorio, favorendo processi di integrazione e consentendo, dunque, ai beneficiari del progetto SAI di portare attraverso la musica la propria identità all'esterno, di manifestarsi, rendersi visibili e farsi conoscere dalla popolazione locale.Alle ore 19:30 sarà il momento dei saluti istituzionali che vedranno gli interventi del sindaco di Corato, dell'assessore alle Politiche educative e culturalie dell'assessore ai Servizi alla persona e Innovazione sociale - Inclusione sociale e contrasto alle povertà - Accoglienza e integrazione - Pari opportunitàIn serata, ore 20, è in programma "prodotto dalla: un monologo teatrale con la riscrittura per il teatro die la regia di, tratto da un racconto diche lo interpreta in scena. Un racconto personale che ha come protagonista Mamadou, un giovane cittadino della Costa d'Avorio che si mette in viaggio "senza valido motivo": non c'è una guerra nel suo Paese, non è perseguitato, ha addirittura da mangiare tutti i giorni, tre volte al giorno. Quella di Mamadou è una storia sfrontata e arrogante, che ci racconta di un ragazzo che ha semplicemente pensato di avere diritto a un'occasione nella vita per inseguire un sogno. Il progetto s'ispira a quello della Human Library nata in Danimarca, nella ferma convinzione che raccontarsi sia il modo migliore per avvicinarsi e che ogni storia di coraggio ha diritto di essere raccontata e diventare parte della memoria collettiva. Allo spettacolo seguirà il dibattito, un'occasione per entrare in contatto con la Compagnia e indagare temi quali la migrazione e l'accoglienza., in piazza Caduti di Via Fani, appuntamento alle ore 19 con la performance finale del laboratorioa cura di; attraverso metodologie di tipo laboratoriale e ludico pensate ad hoc si è lavorato sulla ri-scoperta, da parte dei soggetti partecipanti, della "musicalità" della vita intorno a sé. Un viaggio che, partendo dalla percezione dei rumori dell'ambiente e dai suoni emessi con il proprio corpo, conduce partecipanti del laboratorio e spettatori della performance finale in un viaggio nell'armonia del ritmo prodotto insieme, attraverso strumenti percussivi.Alle ore 20 la conclusione della due giorni di festa con un momento di grande convivialità e scambio. Sarà, quindi, la volta dellaaccompagnata dal livea cura del trio. Durante la serata è prevista, inoltre, l'esibizione dei, mentre il gran finale è affidato al ritmo del dj set curato dafavorisce l'inclusione e promuove una cultura d'integrazione anche attraverso laboratori e iniziative di comunità, come, ad esempio, il laboratorio di creazione di maschere, a cura di, che si è svolto dal 29 maggio al 19 giugno per quattro appuntamenti nel centro anziani Ermes di Corato e in cui sono state realizzate alcune delle maschere che abbelliranno le tavolate della cena arcobaleno.Dal 4 al 23 giugno si è svolto anche il laboratorio di percussionia cura dinegli spazi di Torre Palomba.È in programma il laboratorio di cucina etnica, dalle ore 16 alle 20 nei pomeriggi del 16 e 17 luglio, in collaborazione con il centro aperto "Diamoci una Mano"."TUKO PAMOJA" è un'iniziativa di Comune di Corato, realizzata da Comunità Oasi2 San Francesco e Pro Loco "Quadratum" con il supporto dell'associazione culturale If in Apulia, dell'associazione di volontariato Centro Aperto Diamoci una mano e della Cooperativa Sociale Eos.