Attualità
Disinfestazioni a Corato, il calendario dei trattamenti
In programma interventi di lotta contro mosche, zanzare e ratti sul territorio comunale
Corato - mercoledì 24 settembre 2025 12.57
Proseguono gli interventi di lotta contro mosche, zanzare e ratti sul territorio comunale.
Fino a venerdì 26 settembre è in programma la derattizzazione nella fascia diurna che va dalle ore 7:30 alle ore 15:00. È consigliato non parcheggiare in corrispondenza dei tombini per non ostacolare le operazioni.
Da questa notte - per la precisione da mezzanotte e mezza - e fino alle ore 5:30 è in calendario il trattamento antilarvale e antialare. Oltre alla fascia notturna di questo giovedì, 25 settembre, sarà effettuato il medesimo intervento nello stesso intervallo temporale venerdì 26 settembre. Si raccomanda di tenere porte e finestre chiuse, di non lasciare animali, panni stesi e derrate alimentari all'esterno.
Tutti i trattamenti saranno eseguiti con prodotti a bassissima tossicità per l'uomo e gli animali in genere.
Fino a venerdì 26 settembre è in programma la derattizzazione nella fascia diurna che va dalle ore 7:30 alle ore 15:00. È consigliato non parcheggiare in corrispondenza dei tombini per non ostacolare le operazioni.
Da questa notte - per la precisione da mezzanotte e mezza - e fino alle ore 5:30 è in calendario il trattamento antilarvale e antialare. Oltre alla fascia notturna di questo giovedì, 25 settembre, sarà effettuato il medesimo intervento nello stesso intervallo temporale venerdì 26 settembre. Si raccomanda di tenere porte e finestre chiuse, di non lasciare animali, panni stesi e derrate alimentari all'esterno.
Tutti i trattamenti saranno eseguiti con prodotti a bassissima tossicità per l'uomo e gli animali in genere.