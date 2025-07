Interventi di disinfestazione a Corato

Powered by

Il Comune di Corato informa la cittadinanza che nei giorni 24 e 25 luglio verrà effettuato il trattamento antialare su tutto il territorio. Le operazioni inizieranno alle ore 00:30, si raccomanda di tenere porte e finestre chiuse e di non lasciare animali e alimenti all'esterno.Il Comune precisa come tutti i trattamenti saranno eseguiti con prodotti a bassissima tossicità per persone e animali.