Giovedì 30 giugno, a partire dalle ore 23, sarà effettuato un trattamento di disinfestazione antialare per la lotta contro mosche e zanzare su tutto il territorio di Corato. È quanto comunicato da, l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana. I cittadini sono invitati a tenere porte e finestre chiuse e non lasciare all'esterno animali e derrate alimentari.Prenderà intanto il via a breve anche un, attivo ogni venerdì e sabato. L'obiettivo - condiviso su tutti i Comuni di riferimento di Sanb (Corato, Bitonto, Ruvo di Puglia e Terlizzi) - è il mantenimento di alti livelli di pulizia nelle strade centrali. Saranno iImpegnati alcuni operatori nelle principali strade e piazze del centro coratino nelle sere del venerdì e del sabato dalle 20 alle 23 per i mesi di luglio, agosto e settembre. Gli operatori sono stati formati per un servizio discreto di pronto intervento nelle zone normalmente più frequentate di passeggio e aggregazione.