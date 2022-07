Trattamenti antialari in programma sul territorio coratino. Data e orari

La Sanb - servizi ambientali nord barese - ha reso noto lo svolgimento di un trattamento antialare per la lotta contro mosche e zanzare su tutto il territorio di Corato.Le attività si svolgeranno giovedì 7 luglio a partire dalle ore 23 e fino al termine, comunque non oltre l'alba del giorno successivo.I cittadini coratini sono invitati a tenere porte e finestre chiuse e a non lasciare all'esterno animali e derrate alimentari. «I trattamenti saranno effettuati con prodotti a bassissima tossicità per l'uomo e per gli animali in genere» è quanto sottolineato da