Parte oggi la disinfestazione contro larve e blatte

Si informa la cittadinanza che, nelle seguenti date la Sanb effettuerà la disinfestazione antialare (mosche, zanzare, etc...): 6 e 19 agosto e 16 settembreLa disinfestazione antilarvale e la deblattizzazione saranno invece effettuate nei giorni 22, 23 e 24 luglio, 20, 21 e 22 agosto e 20, 21 e 22 settembrePrima dell'inizio degli interventi di disinfestazione si raccomanda di:- tenere chiuse porte e finestre fino ad un'ora dopo l'esecuzione dello stesso;- non circolare o sostare durante l'applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un'ora dopo il passaggio dell'apparecchiatura;- non esporre biancheria e coprire giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata;- tenere animali domestici all'interno o in zone protette.