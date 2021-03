Domani l'inaugurazione del punto vaccinale di Corato

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, in collegamento online e l'Assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco, in presenza, insieme al Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, inaugureranno, domani, alle ore 15:00, il "Punto Vaccinale di popolazione" di Corato (PVP), allestito in via Sant'Elia, presso la palestra della Scuola Media Statale "Alcide De Gasperi"."Si tratta di un momento significativo per Corato che apre prospettive di rispresa e che darà slancio al percorso di vaccinazione della cittadinanza.E' un risultato importante - dice il Sindaco Corrado De Benedittis - raggiunto attraverso un'opera di sinergia e di stretta collaborazione tra Amministrazione comunale, Asl, Polizia Locale, Scuola, Sanb, Asipu, Sixt, AIC, Fondazione Cannillo, Fondazione Casillo, Farmacia Samarelli, Promoflora, Publigrafica ecc.Verso tutti va il ringraziamento del Sindaco e della città."Il Centro ha al suo interno ben 14 postazioni, nelle quali saranno possibili sedute vaccinali, in contemporanea. Il PVC è attrezzato per garantire la massima assistenza a tutti i pazienti e sarà supportato anche dalla collaborazione delle associazioni di Protezione Civile e Pronto soccorso, così come, si stanno definendo forme di collaborazione con l'Esercito Italiano.E' scaricabile sul sito internet del Comune di Corato (http://bit.ly/2OZ48Uy) il Modello del consenso a vaccinarsi che dovrà essere scaricato e compilato e poi sottoscritto davanti ai medici del centro vaccinazione.