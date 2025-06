A Corato la selezione provinciale di Miss Italia

Miss Italia torna a Corato. Domenica 6 luglio, alle ore 20, il concorso di bellezza più celebre del Paese, farà tappa per il quarto anno consecutivo in piazza Cesare Battisti.Laè organizzata dall'esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution desiderosa di offrire lo spettacolo alla sua città.Attesissima madrina, Miss Italia in carica. Ad allietare la serata il sax del giovane prodigioe, con le sue esilaranti incursioni,, attrice e autrice teatrale con 50 anni di brillante carriera e apparizioni in fiction Rai e Mediaset come "Le Indagini di Lolita Lobosco", "Imma Tataranni", "Il Patriarca", "Beautiful".Condurrà, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, che da sempre vicino a tematiche sociali porterà sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione; la patron del concorsoha, infatti, firmato un protocollo di intesa con il presidente nazionale LILT, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.Si ringrazia Corgom Retreading & Recycling.