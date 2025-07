Miss Italia eleganza e bellezza in passerella per la Puglia e Basilicata

Corato è stata ancora una volta il palcoscenico scelto per dare il via alle prestigiose selezioni regionali di Miss Italia per la Puglia e la Basilicata, un evento che ogni anno accende i riflettori su talento e bellezza del territorio.L'entusiasmo era palpabile nella città pugliese, che ha ospitato la prima tappa di un percorso che culminerà con l'elezione delle reginette regionali.La serata ha visto sfilare numerose aspiranti Miss, arrivate da tutta la Puglia, determinate a conquistare un posto nelle fasi successive del concorso.Tra le bellezze in gara, a distinguersi per portamento ed eleganza è stata Swami Raffaeli di Brindisi, che ha saputo incantare la giuria e il pubblico, aggiudicandosi l'ambita fascia di Miss Corato.Un titolo che le apre le porte verso le prossime tappe regionali, portando con sé l'orgoglio di aver trionfato nella città che ha ospitato l'esordio delle selezioni.Altrettanto meritato è stato il riconoscimento per Alessia Piccolomo coratina, che ha conquistato il titolo di Miss Rocchetta.La sua performance ha confermato il talento e la bellezza delle giovani coratine, capaci di farsi valere anche in un contesto competitivo di alto livello.L'evento ha rappresentato un'occasione unica per ammirare il fascino e la grazia delle ragazze che ambiscono a rappresentare la Puglia e la Basilicata nel concorso nazionale.La tappa di Corato,organizzata dall'esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution,ha dato il via ufficiale a un percorso emozionante, fatto di sfilate, interviste e prove, che porterà le concorrenti a confrontarsi nelle prossime settimane in diverse località delle due regioni.L'organizzazione ha espresso grande soddisfazione per l'affluenza di pubblico e per l'alto livello delle partecipanti, confermando come Corato sia una location ideale per eventi di tale risonanza, capace di valorizzare le eccellenze del territorio e di regalare un avvio scintillante alla nuova edizione di Miss Italia.