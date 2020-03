Domenico Borraccino è il nuovo dirigente sindacale UIL Scuola Bat

È stato assegnato al coratino Domenico Borraccino il ruolo di nuovo dirigente sindacale di categoria della UIL Scuola BAT.

"È motivo di grande soddisfazione – spiega Raffaele Delvecchio, responsabile territoriale della UIL Scuola BAT – poter contare su Domenico, lavoratore molto apprezzato nel settore, che con le sue competenze siamo certi saprà rappresentare un valore aggiunto importante per la nostra organizzazione, già in costante crescita, sia quantitativa che qualitativa, e un punto di riferimento importante per le lavoratrici e i lavoratori della scuola della provincia".