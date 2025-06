Pass Laureati 2025: presso Porta Futuro Corato un incontro di approfondimento

Venerdì 13 Giugno, Porta Futuro Corato Area Metropolitana di Bari organizza un incontro di informazione ed approfondimento circa l'opportunità del bando "Pass Laureati 2025 Voucher per La Formazione Post Universitaria" promosso dalla Regione Puglia a beneficio dei cittadini pugliesi laureati (di I o II livello, o secondo le regole del vecchio ordinamento),che intendono accrescere le proprie competenze attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione, attraverso l'erogazione di un voucher per la frequenza di Master post-lauream in Italia o all'estero.Gli operatori dello sportello illustreranno contenuti e modalità di partecipazione al suddetto e risponderanno alle eventuali richieste di chiarimento che i cittadini partecipanti vorranno porgere. L'appuntamento è per Venerdì 13 Giugno dalle 10:30 alle 11:30, presso Porta Futuro Corato, Viale Ettore Fieramosca n. 169È possibile iscriversi all'evento compilando il modulo al seguente link: PASS LAUREATI 2025 : un voucher per formarti - Porta Futuro Bari Per Info e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0805121883 o scrivere all'indirizzo corato@portafuturobari.it