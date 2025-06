"Storie di opportunità": il bilancio di Porta Futuro Corato in un incontro pubblico

Martedì 1 luglio,, a più di due anni dalla sua apertura, organizza un incontro per ripercorrere la propria storia in un racconto di bilancio dei traguardi raggiunti, delle aspirazioni e dei progetti che vorrà ancora realizzare per l'avvenire. Il tutto in un dialogo aperto con la cittadinanza, volto ad esplorare le molteplici potenzialità che il servizio del job center di Corato offre ed eroga ogni giorno.Per l'occasione sarà data voce a coloro che beneficiano, o hanno beneficiato, delle attività dello sportello, per raccontare le personali esperienze, gli eventuali obiettivi conseguiti e le consapevolezze maturate.L'evento, aperto a tutta la comunità, e soprattutto a coloro che ritengono di avere necessità di un supporto nell'ambito delle politiche attive del lavoro, si terrà dalle ore 16:00 alle ore 17:30 nella sede sita in viale Ettore Fieramosca, 169.È possibile iscriversi all'evento compilando il modulo al seguente link: PORTA FUTURO: Storie di Opportunità - Porta Futuro Bari Per Info e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0805121883 o scrivere all'indirizzo corato@portafuturobari.it