Porta Futuro Corato organizza un corso base gratuito di informatica

propone una nuova occasione per chi ha voglia di imparare. Dopo il grande successo della scorsa edizione, lo sportello organizza, un nuovovolto all'apprendimento di alcuni strumenti fondamentali per l'uso del PC.Il ciclo di lezioni si terrà, a partire dall'11 giugno, alle ore 9:30, per la durata di, allo sportello di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari – Corato, in V.le Ettore Fieramosca 169.Il corso, finalizzato all'acquisizione delle competenze di base per l'uso del computer, sarà gestito dagli operatori dello sportello e prevederà una piccolae il rilascio di unPorta Futuro Area Metropolitana di Bari - Corato, con questo corso, continua il ciclo di attività volte a potenziare le competenze dei cittadini di Corato per l'inserimento nel mondo lavorativo e a rispondere alla sempre più forte richiesta di corsi di formazione di base gratuiti e aperti a tutte e a tutti.Si raccomandano i cittadini di iscriversi solo se interessati a frequentare il corso con costanza e puntualità. Per partecipare all'evento, è possibile prenotarsi attraverso il seguente link: " InFORMATIcaMENTE" : il PC a piccoli passi... - Porta Futuro Bari Per Info e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0805121883 o scrivere all'indirizzo corato@portafuturobari.it