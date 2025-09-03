Porta Futuro Corato, l'incontro sulla formazione dei tecnici dell’agri-food

riprende la sua attività proponendo la presentazione dei corsi dell', fondazione che si occupa dell', uno dei settori storicamente trainanti dell'economia regionale che copre l'intera filiera: dalla produzione della materia prima alla trasformazione delle eccellenze di Puglia.Gli ITS sono percorsi post-diploma altamente professionalizzanti che possono rappresentare una valida alternativa all'università. Sono nati rispondendo alla richiesta di tecnici superiori di diverso livello, in possesso di specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica, professionale approfondita e mirata da spendere direttamente nel mondo del lavoro. In particolare, il settore agroalimentare, negli ultimi anni si è innovato richiedendo sempre più personale qualificato e al passo con le nuove tecnologie.Durante l'evento saranno presentati diversi corsi tra cuipere per, in collaborazione con le più importanti aziende del territorio.L'incontro si terrà allo sportello sito in viale Ettore Fieramosca 169,. Per reperire maggiori informazioni e iscriversi, è possibile chiamare il numero 0805121883 o scrivere all'indirizzo corato@portafuturobari.it