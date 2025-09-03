Porta Futuro
Porta Futuro
Scuola e Lavoro

Porta Futuro Corato, l'incontro sulla formazione dei tecnici dell’agri-food

Appuntamento martedì pomeriggio 9 settembre

Corato - mercoledì 3 settembre 2025 Comunicato Stampa
Porta Futuro Corato riprende la sua attività proponendo la presentazione dei corsi dell'ITS Academy AgriPuglia, fondazione che si occupa dell'alta formazione specialistica di tecnici dell'agri-food, uno dei settori storicamente trainanti dell'economia regionale che copre l'intera filiera: dalla produzione della materia prima alla trasformazione delle eccellenze di Puglia.

Gli ITS sono percorsi post-diploma altamente professionalizzanti che possono rappresentare una valida alternativa all'università. Sono nati rispondendo alla richiesta di tecnici superiori di diverso livello, in possesso di specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica, professionale approfondita e mirata da spendere direttamente nel mondo del lavoro. In particolare, il settore agroalimentare, negli ultimi anni si è innovato richiedendo sempre più personale qualificato e al passo con le nuove tecnologie.

Durante l'evento saranno presentati diversi corsi tra cui quelli con sede a Corato per Tecnico Esperto in Applicazioni delle Farine nelle Produzioni Alimentari e per Maestro Mugnaio dell'Arte Bianca, in collaborazione con le più importanti aziende del territorio.

L'incontro si terrà allo sportello sito in viale Ettore Fieramosca 169, martedì 9 settembre a partire dalle ore 16. Per reperire maggiori informazioni e iscriversi, è possibile chiamare il numero 0805121883 o scrivere all'indirizzo corato@portafuturobari.it
  • Porta Futuro
“La nostra ultima estate”, lo short film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco
3 settembre 2025 “La nostra ultima estate”, lo short film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco
Tragedia di agosto a Corato nuove Indagini sull’incendio di via San Vito
2 settembre 2025 Tragedia di agosto a Corato nuove Indagini sull’incendio di via San Vito
Altri contenuti a tema
"Storie di opportunità": il bilancio di Porta Futuro Corato in un incontro pubblico Eventi "Storie di opportunità": il bilancio di Porta Futuro Corato in un incontro pubblico Appuntamento fissato per martedì 1 luglio
Pass Laureati 2025: nella sede di Porta Futuro Corato un incontro di approfondimento Vita di Città Pass Laureati 2025: nella sede di Porta Futuro Corato un incontro di approfondimento Un'opportunità per la formazione post universitaria
Porta Futuro Corato organizza un corso base gratuito di informatica Attualità Porta Futuro Corato organizza un corso base gratuito di informatica In programma otto appuntamenti mattutini
Porta Futuro Corato presenta Europass una porta sull'Europa Associazioni Porta Futuro Corato presenta Europass una porta sull'Europa L'appuntamento è per martedì 11 Marzo dalle 15:30 alle 17:30
Porta Futuro un evento sull'Intelligenza Artificiale: una nuova sfida per il mondo del lavoro Vita di Città Porta Futuro un evento sull'Intelligenza Artificiale: una nuova sfida per il mondo del lavoro Un workshop sull'argomento, condotto dal Dott. Vito Macina
Porta Futuro Corato: torna il corso di inglese base “All Together” Vita di Città Porta Futuro Corato: torna il corso di inglese base “All Together”  Un'opportunità per chi ha voglia di crescere!
Chiuso temporaneamente lo sportello di Porta Futuro a Corato Vita di Città Chiuso temporaneamente lo sportello di Porta Futuro a Corato De Benedittis: «Confidiamo nel nuovo affidamento del servizio. Piena solidarietà agli operatori»
Porta Futuro e Forum dei Giovani: "Caffè linguistico" promosso a pieni voti Eventi Porta Futuro e Forum dei Giovani: "Caffè linguistico" promosso a pieni voti Esperimento riuscito: a settembre diventerà un appuntamento fisso
Più accoglienza e sicurezza anche a Corato: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
2 settembre 2025 Più accoglienza e sicurezza anche a Corato: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
Polizia Locale, incendiate le auto dell'Ispettore Superiore Savino Lamarca
2 settembre 2025 Polizia Locale, incendiate le auto dell'Ispettore Superiore Savino Lamarca
Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
2 settembre 2025 Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
Per "Il Pendìo " di Corato il concerto della "MINAcciosamente Band "
2 settembre 2025 Per "Il Pendìo" di Corato il concerto della "MINAcciosamente Band"
Degrado alla necropoli di San Magno, intervenuta la Sanb Corato
2 settembre 2025 Degrado alla necropoli di San Magno, intervenuta la Sanb Corato
A Corato l'Orchestraccia col suo "A proposito di tour "
2 settembre 2025 A Corato l'Orchestraccia col suo "A proposito di tour"
"Sei la mia città ", il calendario di settembre dell'estate a Corato
1 settembre 2025 "Sei la mia città", il calendario di settembre dell'estate a Corato
A Corato la presentazione dell'Avviso pubblico  "INNESTI - Anziani "
1 settembre 2025 A Corato la presentazione dell'Avviso pubblico "INNESTI - Anziani"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.