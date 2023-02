Dopo tre anni torna in scena il Gruppo teatrale "La famiglia"

"Dopo una pausa di tre anni torna in scena il gruppo teatrale "La famiglia", un gruppo di parrocchiani accomunati dalla passione per il teatro. Torniamo in scena in grande stile, portando sul palco uno dei capolavori teatrali del secolo scorso a firma del grande Edoardo De Filippo. Sono previste quattro date per dare a tutti la possibilità di partecipare ad una serata dove non mancheranno l'allegria e l'ironia ma anche quel tuffo nel passato carico di ricordi che ci faranno palpitare il cuore. Allora, senza pensarci due volte, contiamo sulla presenza di tanta gente! Per i biglietti ci si può rivolgere in Parrocchia oppure ad alcuni degli attori. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Parrocchia per le esigenze caritative e pastorali. Vi aspettiamo numerosissimi!"Don Vincenzo Bovino