Dramma in via Perosi, rinvenuto cadavere in un appartamento

Lo strano e prolungato silenzio di quella casa in via Perosi, nei pressi di via Ruvo, appena poco lontano dal centro cittadino, non lasciava presagire nulla di buono. In quell'appartamento abitava una persona sola.È stato necessario chiamare i vigili del fuoco per capire cosa fosse accaduto a quell'inquilino. I pompieri, nella tarda mattinata di oggi, sono entrati nell'appartamento attraverso una finestra. Una volta in casa la macabra scoperta: l'uomo che vi abitava, un settantenne, era morto forse già da parecchi giorni.Un dramma della solitudine sul quale però si dovrà fare chiarezza.Sul posto sono giunti gli operatori sanitari e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Corato.Sul cadavere saranno predisposti tutti gli accertamenti per comprendere le cause del decesso.