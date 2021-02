Due aggressioni in poche ore, ancora violenza in Piazza Venezuela

Accoltellato un uomo, è in ospedale

Una nuova aggressione nel giro di poche ore nei pressi di Piazza Venezuela. Forse una spedizione punitiva per quanto accaduto nel tardo pomeriggio. Certo è che chi ha agito voleva far male. E così è stato.Stando a quanto si apprende, due uomini di nazionalità straniera, intorno alle 22, avrebbero raggiunto un italiano, coinvolto nell'aggressione di questo pomeriggio, presso la sua abitazione. L'uomo era in compagnia di un amico. Ne è sorta una colluttazione nella quale l'amico è stato attinto da un colpo di arma bianca.Si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza che ha trasportato il ferito nel Policlinico di Bari. Sul posto le forze dell'ordine e gli uomini degli istituti di Vigilanza Giurata impegnati nei controlli notturni.Non si conoscono al momento le condizioni dell'uomo ferito.