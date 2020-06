Elezioni 2020, Corato voterà per eleggere il sindaco il 20 e 21 settembre

Con il voto dell'Aula della Camera, le forze politiche hanno trovato l'accordo sulle date delle prossime elezioni: si andrà alle urne i prossimi 20 e 21 settembre.Con il voto contrario di Fdi e l'astensione della Lega, all'emendamento presentato dal deputato Francesco Paolo Sisto, di Forza Italia, che riduce la finestra per le elezioni. «Grazie a questo emendamento diciamo con certezza che non si può andare al voto alle regionali prima del 15 di settembre, così che la prima data utile sarà il 20 e il 21», queste le parole di Sisto.Esattamente un anno fa, il 9 giugno 2019, Corato eleggeva Pasquale D'Introno - sostenuto dalla coalizione Direzione Italia, Fratelli d'Italia, Idea - come suo sindaco in seguito a ballottaggio con Claudio Amorese, a capo di un cartello di liste centriste. A distanza di meno di tre mesi, la crisi amministrativa segnò la fine dell'Amministrazione D'Introno e da settembre 2019 la nostra città è tornata ad essere commissariata. Con il voto dell'emendamento di Sisto, per Corato si concretizza la data in cui potrà tornare a votare per eleggere il suo sindaco il prossimo autunno.«Con l'approvazione dell'emendamento Sisto che sancisce di fatto con chiarezza che il 20 e 21 settembre si voterà per il primo turno delle comunali, per le regionali e il referendum e due settimane dopo per i ballottaggi, si realizza l'unica ampia convergenza possibile, quella sulla data baricentrica tra le opposte richieste del 13 settembre (da parte dei Presidenti delle Regioni) e del 27 (gruppi parlamentari di opposizione)», sostiene Stefano Ceccanti del Pd.«Col sì di Forza Italia e l'astensione della Lega si è appunto realizzata una convergenza molto ampia. Peccato per il gruppo di Fratelli d'Italia che rimane da solo, ad autoescludersi, su una posizione estrema e propagandistica, secondo la quale una settimana di distanza farebbe differenza tra democrazia e non democrazia».