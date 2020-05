Elezioni 2020, emerge l'ipotesi del 20 settembre

Si va verso l'election day il 20 settembre. È quanto emergerebbe dalla riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia.Stessa data, quindi, per le regionali ma anche per indire le comunali e il referendum sul taglio dei parlamentari.Il prossimo appuntamento elettorale riguarderà l'elezione del presidente della Regione Puglia e dei componenti del consiglio regionale. Voto amministrativo in calendario per la città di Corato.