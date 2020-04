Elezioni amministrative, oggi in consiglio dei ministri si decide lo slittamento

Siamo nel pieno dell'epidemia e difficilmente si potrà pensare di andare ad elezioni nel prossimo giugno. Anzi, sembra ormai scontato che le prossime elezioni si svolgeranno in autunno, se e quando l'emergenza sanitaria sarà rientrata.La normativa prevede che le elezioni amministrative vengano indette almeno 55 giorni prima della data delle consultazioni, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 giugno. L'ultima data utile sarebbe, pertanto il 14 giugno con l'indizione delle elezioni il 20 aprile.Uno scenario assolutamente difficile. Ed è per questo che nella bozza di decreto all'esame del consiglio dei ministri di quest'oggi vi è lo slittamento delle elezioni regionali e amministrative al prossimo autunno.Secondo autorevoli giornali nazionali, all'interno della maggioranza ci sarebbe stato un lungo confronto basato anche sul parere del comitato tecnico scientifico. Un confronto dal quale sarebbe emerso che non ci sono le condizioni per svolgere le consultazioni per il rinnovo dei governi di Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia e di numerosi consigli comunali.La data non è stata ancora fissata ma è probabile che il voto verrà rinviato alla seconda metà di ottobre.