Ore frenetiche, soprattutto a Roma, per la definizione delle candidature alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Le indiscrezioni si susseguono in attesa degli annunci ufficiali in merito alla composizione delle liste, che andrà in ogni caso verificata alla scadenza dei termini, fissata per le ore 20 di lunedì 22 agosto.Una certezza sembra intanto acquisita nei ranghi del terzo polo, che comprendono Azione e Italia Viva oltre ad alcune formazioni civiche radicate a livello regionale, come i Popolari di Massimo Cassano, direttore generale dell'Arpal. Il candidato al collegio uninominale Puglia 4 della Camera sarà. L'apprezzato maestro musicale e direttore d'orchestra è stato schierato in quota al movimento di Cassano, che a Molfetta fa riferimento all'ex consigliere comunaleed esprime, fra l'altro, l'attuale presidente della massima assise. La candidatura è perciò espressione civica e della società civile.Il maestro Grillo non sarà candidato a Bisceglie: il collegio 4 comprende 17 comuni della città metropolitana di Bari e grazie alla sua conformazione allungata forma una fascia attorno al comune di Bari e all'area limitrofa, estendendosi da nord, dai comuni die dall'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia fino ad arrivare a sud ai comuni di Monopoli e Polignano a Mare passando, tra gli altri, per il comune di Bitonto. Comprende anche Terlizzi, Giovinazzo e Ruvo di Puglia.