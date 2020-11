Emergenza Covid, limitato l'accesso agli uffici comunali

protocollo@cert.comune.corato.ba.it

A partire dal 23 novembre e fino al 5 dicembre, il sindaco Corrado De Benedittis ha disposto regolamentazione e limitazione degli accessi agli uffici comunali.L'ordinanza avente ad oggetto "Misure di precauzione e contenimento della diffusione della epidemia da COVID-19; Regolamentazione e limitazione accessi agli Uffici Comunali", si è resa necessaria al fine di evitare possibili affollamenti che non di rado si verificano all'interno non solo degli Uffici ma anche dei corridoi degli stabili destinati ad Uffici, ha una efficacia temporale limitata ed è suscettibile di riduzione in base alla valutazione dell'impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull'evolversi della situazione epidemiologica.L'accesso agli Uffici Comunali è pertanto consentito esclusivamente per servizio, atti e procedure urgenti e non rinviabili,da contattare telefonicamente. Sarà inibito l'accesso agli utenti che non ottemperino alle modalità prescritte.Per gli adempimenti collegati a servizi essenziali, non rinviabili e/o programmabili nel rispetto delle norme in materia di emergenza sanitaria (divieto di assembramento, rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e corretto utilizzo dei DPI)Ogni altra richiesta di informazione o istanza che non presenti i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza dovrà essere prodotta unicamente per via telematica, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.corato.ba.it o agli altri indirizzi e numeri degli uffici di riferimento.Per la celebrazione dio pubblicazioni di matrimonio, l'accesso agli uffici è consentito esclusivamente ai nubendi e ai testimoni direttamente interessati, al fine di evitare assembramenti in spazi ristretti, nei quali non è possibile il rispetto delle distanze interpersonali minime di sicurezza.Relativamente alla consegna a mano dellaindirizzata al Comune di Corato, all'ingresso da Piazza Marconi sarà apposto un contenitore ove il cittadino potrà depositare la missiva. In questo periodo temporale nessuna ricevuta potrà essere rilasciata. Diversamente, la posta potrà essere inviata tramite pec al seguente indirizzo:e per il tramite del servizio postale.SINDACO/SEGRETARIO GENERALE/GABINETTO - 080/9592276 - info@comune.corato.ba.itSTATO CIVILE - 080/9592264 - statocivile@comune.corato.ba.itANAGRAFE - 080/9592263-242 - anagrafe@comune.corato.ba.itELETTORALE - 080/9592316 - elettorale@comune.corato.ba.itPROTOCOLLO - 080/9592227 - protocollo@comune.corato.ba.itCONTENZIOSO - 080/9592255 - contenzioso@comune.corato.ba.itCONTRATTI - 080/9592256 - contratti@comune.corato.ba.itSEGRETERIA - 080/9592217 - segreteria@comune.corato.ba.itNOTIFICHE - 080/9592304 - notifiche@comune.corato.ba.itRAGIONERIA - 080/9592213 - ragioneria@comune.corato.ba.itECONOMATO - 080/9592271 - economato@comune.corato.ba.itSERVIZI SOCIALI - 080/9592412 - servizisociali@comune.corato.ba.itUFFICIO DI PIANO - 080/9592410 - ufficio.piano@comune.corato.ba.itPUBBL.ISTRUZIONE -SPORT - 080/9592320-307 - istruzione@comune.corato.ba.itPON INCLUSIONE - 080/9592430 - amb3.poninclusione@comune.corato.ba.itPOLIZIA LOCALE E PROT.CIVILE - 080/9592427 - 080/8721014 - polizia.municipale@comune.corato.ba.itURBANISTICA - 080/9592234 - 080/9592257 - urbanistica@comune.corato.ba.itSUAP - 080/9592326-328 - suap@comune.corato.ba.itLAVORI PUBBLICI - 080/9592321 - lavoripubblici@comune.corato.ba.itAMBIENTE-AGRICOLTURA - 080/9592210 - ambiente@comune.corato.ba.it