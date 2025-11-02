Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate

Una settimana tutt'altro che tranquilla, quella appena trascorsa, per le pattuglie della. «Numerosi gli interventi delle nostre guardie particolari giurate», è scritto in un post postato su. Tra i più rilevanti due furti in altrettante attività commerciali di Corato, dove l'escalation ha assunto dimensioni rilevanti.In città, infatti, le pattuglie dell'istituto di vigilanza hanno sventato «un furto in un panificio. A causa del tentativo d'effrazione di una serranda è scattato l'impianto antintrusione, ma il tempestivo intervento ha messo in fuga i ladri prima che potessero riuscire ad entrare». Stesso copione anche ad un caseificio. «Qui i banditi sono riusciti ad entrare nei locali facendo scattare l'impianto d'allarme. Ma pure in questo caso è l'arrivo delle pattuglie a consentire che nulla fosse asportato».Le pattuglie della, che a Corato hanno recuperato due auto rubate, unaed una, hanno sventato un furto in un panificio di Ruvo di Puglia. «In questo caso è una serranda sollevata a insospettire le nostre guardie particolari giurate che per vederci chiaro hanno allertato il proprietario. Nulla è stato asportato». Gli stessi vigilantes, inoltre, hanno anche «segnalato e identificato - si legge ancora - gli autori di vari atti vandalici ad una struttura comunale».Nelle campagne di Terlizzi, invece, una pattuglia ha sventato «un furto di olive in un fondo agricolo. I ladri sono stati identificati e segnalati». In un altro episodio, invece, «un malvivente ha cercato di rubare la merce da un supermercato», ma è stato fermato e identificato. La merce, infine, è stata consegnata al proprietario.