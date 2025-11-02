Una delle due auto recuperate dalla Metronotte
Cronaca

Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate

L'escalation di raid notturni negli esercizi privati di Corato ha assunto dimensioni rilevanti. Altri due colpi tentati negli ultimi giorni

Corato - domenica 2 novembre 2025 10.23
Una settimana tutt'altro che tranquilla, quella appena trascorsa, per le pattuglie della Metronotte. «Numerosi gli interventi delle nostre guardie particolari giurate», è scritto in un post postato su Facebook. Tra i più rilevanti due furti in altrettante attività commerciali di Corato, dove l'escalation ha assunto dimensioni rilevanti.

In città, infatti, le pattuglie dell'istituto di vigilanza hanno sventato «un furto in un panificio. A causa del tentativo d'effrazione di una serranda è scattato l'impianto antintrusione, ma il tempestivo intervento ha messo in fuga i ladri prima che potessero riuscire ad entrare». Stesso copione anche ad un caseificio. «Qui i banditi sono riusciti ad entrare nei locali facendo scattare l'impianto d'allarme. Ma pure in questo caso è l'arrivo delle pattuglie a consentire che nulla fosse asportato».

Le pattuglie della Metronotte, che a Corato hanno recuperato due auto rubate, una Peugeot 106 ed una Fiat Punto, hanno sventato un furto in un panificio di Ruvo di Puglia. «In questo caso è una serranda sollevata a insospettire le nostre guardie particolari giurate che per vederci chiaro hanno allertato il proprietario. Nulla è stato asportato». Gli stessi vigilantes, inoltre, hanno anche «segnalato e identificato - si legge ancora - gli autori di vari atti vandalici ad una struttura comunale».

Nelle campagne di Terlizzi, invece, una pattuglia ha sventato «un furto di olive in un fondo agricolo. I ladri sono stati identificati e segnalati». In un altro episodio, invece, «un malvivente ha cercato di rubare la merce da un supermercato», ma è stato fermato e identificato. La merce, infine, è stata consegnata al proprietario.
