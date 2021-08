Enzo Avitabile e i Bottari, ecco il fuori programma della Festa di San Cataldo

Il concerto fuori programma di San Cataldo, tradizionalmente offerto dal Comune di Corato, si svolgerà anche quest'anno. L'ospite individuato per il martedì della Festa Patronale è il musicista napoletano Enzo Avitabile, protagonista di un suggestivo spettacolo con i Bottari.Lo si apprende da una delibera di giunta pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Corato.L'evento è organizzato dall'associazione Art Promotion, già promotrice di GustoJazz.Nella delibera è testualmente scritto: «allo scopo, a seguito di volontà espresse dall'Amministrazione, e considerata la tempestività necessaria, l'"Associazione Art Promotion" (soggetto di riconosciuta professionalità ed affidabilità nel settore per servizi analoghi, comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza) ha presentato nota, acquisita al protocollo gen. n. 36895 del 05/08/2021, con la proposta di più spettacoli artistico-musicali opzionabili; l'Amministrazione ritiene di accettare la proposta relativa allo spettacolo "ENZO AVITABILE & I BOTTARI" che riveste il vantaggio di essere il più economico e quello di rilevanza culturale-artistica nazionale e sovranazionale, espressione dei linguaggi della tradizione popolare del sud Italia, quindi in coerenza con lo spirito dell'antica tradizione della Festa Patronale della città di Corato».L'amministrazione ha impegnato una cifra di 47mila euro per il complesso dei costi da sostenere: (Cachet aristi, service audio, Enpals, ospitalità, SIAE, Palco, gruppi elettrogeni, allestimento backstage e villa comunale,relazioni e piani tecnici di sicurezza, personale e antincendio, bagni chimici, personale security, steward, segreteria organizzativa, assicurazione RC, management organizzativo, promozione pubblicitaria etc.).A questa cifra si aggiungeranno i contributi che arriveranno da sponsor.Lo spettacolo si svolgerà, stando a quanto si può intuire dalla delibera di giunta, all'interno della villa comunale secondo le prescrizioni anticovid.Non sono però al momento note le modalità per prendere parte alla manifestazione.