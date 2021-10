Federico Zampaglione torna a Corato con il suo nuovo album

Atteso per il firmacopie di "Ho cambiato tante case"

Torna a Corato Federico Zampaglione, insieme alla sua chitarra, per il Firmacopie del suo nuovo album "Ho cambiato tante case".Uscito il giorno 8 di ottobre e già acclamato da tutta la critica come uno dei lavori musicali più belli ed importanti dell'ultimo decennio, definito un caleidoscopio di suoni, parole, immagini e profumi.L'artista sarà ospite a Corato il prossimo 19 ottobre dalle ore 20.00 presso il Maperò in Largo Plebiscito 30. L'ingresso all'evento è riservato esclusivamente con PASS da ritirare nel punto vendita Sonicart B-Side e si accede muniti di Green Pass.In caso di maltempo si svolgerà (di fronte) presso Sonicart B-Side Corso Mazzini, 8.