Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato
Risolto il problema legato ai lavori in corso per il IV Stralcio della Salvaguardia Idraulica
Corato - mercoledì 26 novembre 2025 14.58 Comunicato Stampa
L'amministrazione comunale di Corato informa che il problema verificatosi durante i lavori inerenti il IV Stralcio della Salvaguardia Idraulica dell'abitato di Corato lungo la linea Ferrotramviaria è stato risolto e che le condizioni di sicurezza sono state completamente ripristinate.
A seguito delle verifiche tecniche effettuate e degli interventi eseguiti, la circolazione ferroviaria è tornata regolarmente operativa. Il servizio è ripreso pertanto secondo i consueti orari e modalità. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e per la pazienza mostrata durante il periodo di interruzione.
