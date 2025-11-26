Nuovi treni Ferrotramviaria
Nuovi treni Ferrotramviaria
Vita di Città

Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato

Risolto il problema legato ai lavori in corso per il IV Stralcio della Salvaguardia Idraulica

Corato - mercoledì 26 novembre 2025 14.58
L'amministrazione comunale di Corato informa che il problema verificatosi durante i lavori inerenti il IV Stralcio della Salvaguardia Idraulica dell'abitato di Corato lungo la linea Ferrotramviaria è stato risolto e che le condizioni di sicurezza sono state completamente ripristinate.

A seguito delle verifiche tecniche effettuate e degli interventi eseguiti, la circolazione ferroviaria è tornata regolarmente operativa. Il servizio è ripreso pertanto secondo i consueti orari e modalità. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e per la pazienza mostrata durante il periodo di interruzione.
