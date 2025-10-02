Ferrotramviaria
Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria

Non si sono conclusi i lavori di potenziamento sulla relativa linea ferroviaria

Corato - giovedì 2 ottobre 2025
Ferrotramviaria S.p.A. ha reso noto che è stata protratta la sospensione della circolazione ferroviaria tra Corato e Andria sul binario in direzione Bari (lato mare) fino a nuovo avviso. La ragione è dovuta al fatto che non si sono conclusi i lavori di potenziamento sulla relativa linea ferroviaria.

Il servizio ferroviario continuerà a essere garantito mediante autobus sostitutivi, secondo l'orario pubblicato sul sito www.ferrotramviaria.it e sugli altri canali ufficiali di comunicazione.

Dallo scorso settembre sono state introdotte alcune variazioni temporanee agli orari dei treni, studiate per assicurare una gestione del servizio in linea con le esigenze della clientela. Le modifiche resteranno in vigore fino al completamento degli interventi.

«Invitiamo la gentile clientela a consultare i nostri canali informativi per aggiornamenti e dettagli» esorta la società «Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo sinceramente per la collaborazione e la comprensione».
