Salvini e Pavoncelli, sopralluogo nuova stazione Andria Centro. <span>Foto Ida Vinella</span>
Salvini e Pavoncelli, sopralluogo nuova stazione Andria Centro. Foto Ida Vinella
Vita di Città

Via Bagnatoio, Pavoncelli: «A breve potremo avviare i lavori, eliminando un disagio molto sentito»

Il presidente di Ferrotramviara ha fatto il punto oggi sui lavori in corso in occasione della visita di Matteo Salvini ad Andria

Corato - venerdì 21 novembre 2025 12.10
Si è svolto questa mattina ad Andria il sopralluogo tecnico al cantiere dell'interramento della linea ferroviaria, con una prima visita alla quasi ultimata stazione di Andria Centro. All'iniziativa ha partecipato il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, accolto dalle istituzioni locali e regionali.

A fare gli onori di casa sono stati Debora Ciliento, assessora ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Puglia, Giovanna Bruno, sindaca di Andria, e Silvana D'Agostino, prefetto di Barletta-Andria-Trani, insieme al presidente e amministratore delegato di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli, e ai rappresentanti delle forze dell'ordine.

Dopo una breve illustrazione del progetto a cura di Ferrotramviaria S.p.A., il ministro ha preso parte al sopralluogo tecnico lungo la tratta Andria Centro – Andria Nord, proseguendo poi a bordo di una locomotiva per la visita dell'intero cantiere dell'interramento ferroviario. Durante il punto stampa con i giornalisti, Salvini ha voluto ricordare le 23 vittime del tragico incidente ferroviario del 12 luglio 2016. «Una strage impensabile, inaccettabile, grave – ha dichiarato – Oggi siamo qui per garantire che investimenti consistenti rendano più sicuri i trasporti in Puglia. Sono orgoglioso di far parte di un governo che sta investendo come mai prima sulla mobilità e sulla sicurezza».



Il presidente di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli, ha illustrato l'avanzamento dei lavori: «Si tratta di un progetto articolato, che prevede vari interventi. Oggi ad Andria siamo impegnati nell'interramento della ferrovia: abbiamo eliminato quattro passaggi a livello, creato piste ciclabili, rotatorie e ricucito la città in quattro punti carrabili e quattro ciclopedonali. Un intervento imponente che ha coinvolto Regione, cittadinanza e Comune».

Per quanto riguarda la stazione di Andria Centro, Pavoncelli ha precisato che «i lavori sono ormai completati. Entro la fine dell'anno procederemo al collaudo del lotto, mentre è in corso l'ultimo lotto, quello relativo al segnalamento. Le previsioni parlano di un completamento entro la fine del 2026».

Nel corso della visita, Pavoncelli ha fatto il punto anche sulle altre situazioni critiche del territorio. Su Corato, ha ricordato che «per il passaggio a livello di via Bagnatoio abbiamo sottoscritto con la Regione Puglia il disciplinare che prevede il finanziamento dell'opera: a breve potremo avviare i lavori, eliminando un disagio molto sentito».

Su Barletta, invece, ha spiegato che «sono in corso i lavori di raddoppio della linea e dell'interconnessione. Barletta avrà un nuovo punto di collegamento tra la nostra rete e quella nazionale». I tempi ovviamente saranno maggiormente dilatati rispetto all'originale cronoprogramma.

  • Ferrotramviaria
Nuova apertura del punto vendita ARD Discount a Corato
21 novembre 2025 Nuova apertura del punto vendita ARD Discount a Corato
Adriatica Industriale Virtus Corato, è il momento della DR3 di Coach Scaringella
20 novembre 2025 Adriatica Industriale Virtus Corato, è il momento della DR3 di Coach Scaringella
Altri contenuti a tema
Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria Attualità Ferrotramviaria, sospensione della circolazione tra Corato e Andria Non si sono conclusi i lavori di potenziamento sulla relativa linea ferroviaria
Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato Attualità Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato La nota stampa del referente Mimmo Lastella
Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria Territorio Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria La nota ufficiale di Ferrotramviaria S.p.A. non essendosi conclusi i lavori di potenziamento
Disagi ferrovie Bari Nord, appello al Prefetto per tavolo tecnico-operativo Attualità Disagi ferrovie Bari Nord, appello al Prefetto per tavolo tecnico-operativo La nota di Mimmo Lastella, già portavoce Comitato Viaggiatori Bari e BAT
Disagi ferrovie Bari Nord, la risposta dell'assessora Debora Ciliento Attualità Disagi ferrovie Bari Nord, la risposta dell'assessora Debora Ciliento L'assessora della Regione Puglia chiede di potenziare le misure di vigilanza
Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli è il nuovo presidente ed amministratore delegato Attualità Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli è il nuovo presidente ed amministratore delegato Succede ad Antonio Ricco. La nomina è arrivata venerdì 27 giugno
Sovrapprezzo per chi acquista biglietti su treni ed autobus di Ferrotramviaria Attualità Sovrapprezzo per chi acquista biglietti su treni ed autobus di Ferrotramviaria La nota della società di trasporti
Nuovi treni per Ferrotramviaria: mercoledì 22 presentazione alla stampa Territorio Nuovi treni per Ferrotramviaria: mercoledì 22 presentazione alla stampa I mezzi saranno attivi sulla tratta Bari-Barletta
Adriatica Industriale Virtus Corato, arriva la prima sconfitta stagionale
20 novembre 2025 Adriatica Industriale Virtus Corato, arriva la prima sconfitta stagionale
A Corato un incontro sulla libertà di stampa
20 novembre 2025 A Corato un incontro sulla libertà di stampa
Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord
20 novembre 2025 Spareggi mondiali di calcio, l'Italia trova l'Irlanda del Nord
Mariarita d’Onofrio: la giovane promessa musicale coratina
20 novembre 2025 Mariarita d’Onofrio: la giovane promessa musicale coratina
14
«Siamo soli»: il grido disperato dei commercianti all’associazione “Polis”
19 novembre 2025 «Siamo soli»: il grido disperato dei commercianti all’associazione “Polis”
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
19 novembre 2025 Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
Primo taglio cesareo con cannula arteriosa femorale: sta bene una mamma di Corato
19 novembre 2025 Primo taglio cesareo con cannula arteriosa femorale: sta bene una mamma di Corato
Novità per il ponte di via Castel del Monte a Corato: sarà demolito e ricostruito
19 novembre 2025 Novità per il ponte di via Castel del Monte a Corato: sarà demolito e ricostruito
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.