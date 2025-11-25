Nuovi treni per Ferrotramviaria
Interruzione provvisoria linea Ferrotramviaria per messa in sicurezza a Corato

Si è verificato uno smottamento del terreno di scarpata

Corato - martedì 25 novembre 2025 18.30 Comunicato Stampa
Durante l'esecuzione dei lavori inerenti il IV Stralcio della Salvaguardia Idraulica dell'Abitato di Corato si è verificato uno smottamento del terreno di scarpata. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli operatori in cantiere nonché quella dei viaggiatori, si è reso necessario interrompere provvisoriamente il funzionamento della linea ferroviaria della Ferrotramviaria S.p.A. fino al completamento del ripristino delle condizioni di sicurezza.

"Auspico - dichiara il Sindaco De Benedittis - che le condizioni di sicurezza possano essere ripristinate nel più breve tempo possibile, così da contenere al massimo gli inevitabili disagi."
Nessun seggio in Regione per i nove candidati coratini
25 novembre, l'orologio di Palazzo di Città a Corato si colora di arancione
