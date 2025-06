Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli è il nuovo presidente ed amministratore delegato

L'Assemblea di Ferrotramviaria S.p.A., riunitasi venerdì 27 giugno 2025, ha approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che accompagnerà la Società nel percorso di consolidamento e sviluppo dei prossimi anni.Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Giuseppe Pavoncelli nuovo Presidente e Amministratore Delegato della Società.Succede a Antonio Ricco, al quale l'Assemblea ha conferito la carica di Presidente Onorario, riconoscendone l'impegno nella guida della Società durante una fase particolarmente delicata della sua storia.«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e gratitudine – ha dichiarato il nuovo Presidente e AD, Giuseppe Pavoncelli –. Rivolgo un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente oltreché ai Direttori Generali, Massimo Nitti e Francesco Cinquepalmi, che terminano il loro incarico, per la dedizione ed il contributo determinante offerto nel corso degli anni. La mia nomina si inserisce in continuità con la storia della Società, e rappresenta al tempo stesso l'inizio di una nuova fase strategica, orientata all'innovazione, alla qualità dei servizi e al rafforzamento del legame con il territorio. La responsabilità che assumo oggi è anche quella di guidare il cambiamento con equilibrio e introducendo nuove prospettive. Guardiamo avanti con determinazione, consapevoli delle sfide e delle opportunità che ci attendono».Il cambio alla guida della Società avviene in un momento di particolare rilevanza, in cui Ferrotramviaria è chiamata a confermare e rinnovare il proprio ruolo di riferimento nel panorama del trasporto pubblico locale e regionale.