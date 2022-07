Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato, ha rivolto un messaggio di auguri sui social ai fedeli islamici in occasione della "Id al-adha".«È la grande festa del Sacrificio che si celebra in tutto il mondo musulmano. Si commemora il sacrificio di Abramo che non tenne per sè suo figlio» ha rimarcato il primo cittadino, formulando gli auguri «a tutta la comunità islamica di Corato». L'iniziativa ha suscitato commenti di vario tenore, fra coloro i quali hanno sottolineato le buone intenzioni die chi, al contrario, ha contestato l'opportunità di diffondere il messaggio. È doveroso evidenziare come il Sindaco, nel suo post, abbia utilizzato il registro del titolo personale: non sono infatti contenuti passaggi riferibili all'intera comunità coratina.