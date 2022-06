Il ministero dei beni culturali, in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la SIae, il Nuovoimaie, l'Afip e il coordinamento dell'Aipfm (associazione italiana per la promozione della festa della musica), promuove dal 2016 l'evento più grande, vario e affascinanto che la cultura musicale possa offrire su tutto il territorio nazionale. L'Unpli, unione delle Pro Loco, è tra i principali partner della manifestazione e centinaia di Pro Loco partecipano ogni anno.La Festa della Musica, che si celebra il, è l'unico evento musicale nazionale che coinvolge in Italia, nello stesso giorno, più di 800 città e 45 mila artisti.Anche quest'anno la Pro Loco "Quadratum" sarà protagonista, proponendo martedì 21 giugno, al, un appuntamento ormai consolidato, andando a valorizzare e mettere in evidenza una realtà scolastica ad indirizzo musicale: l'«La cittadinanza avrà modo così di apprezzare il lavoro svolto da docenti e discenti, assistendo ad un vero e proprio concerto, con l'esecuzione di brani dal repertorio classico leggero» ha spiegato, presidente della Pro Loco coratina. «Il nostro grazie è rivolto al dirigente scolastico, ai docenti e agli alunni che si sono impegnati». L'evento, intitolato "Insieme in concerto", gode del patrocinio dell'amministrazione Comunale«L'orchestra del comprensivo "Tattoli-De Gasperi" festeggerà la musica nel giorno del solstizio d'estate, in una location superlativa, per inneggiare all'unità dei popoli, alla pace, alla vita» ha commentato De Simone. «Attraverso la musica e l'arte avviciniamo i giovani ai grandi valori. La musica forgia lo studente alla perseveranza, al metodo, alla tenacia, e alla purezza del cuore. Sono onorata e grata per l'invito del presidente Strippoli, per la scelta di coinvolgere l'orchestra giovanile della scuola media ad indirizzo musicale "De Gasperi", l'unica sul territorio, per festeggiare la musica e la scuola in ogniddove, senza confini e stereotipi».L'assessore alla culturaha rivolto gratitudine alla Pro Loco e alla comunità scolastica del comprensivo "Tattoli-De Gasperi" per l'adesione alla Festa della musica.Il tema dell'edizione 2022 è "Recovery sound green music economy" e pone l'obiettivo della ripartenza del settore musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l'ambiente. Una giornata dedicata alla cura dell'ambiente del patrimonio culturale nazionale coronata dalla musica.