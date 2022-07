Il suggestivo concerto di Roberto Gatto ha aperto, lunedì 25 luglio, la quarta edizione del Festival Gusto Jazz a Corato. Uno dei più apprezzati batteristi e compositori europei si è esibito in piazza Abbazia, accompagnato dall'olandese Reinier Baas alla chitarra, da Alfonso Santimone al piano, da Fender Rhodes all'elettronica e dal brasiliano Frederico Heliodoro al basso. Il pubblico si è lasciato condurre in un viaggio affascinante e senza limiti tra jazz, elettronica, rock e musica brasiliana, fulcro del progetto "Cross - Overseas".Lo spettacolo diha dato il via nel migliore dei modi all'evento organizzato dall'associazione culturale Art Promotion, realizzato grazie al contributo del Comune di Corato ed inserito nel cartellone degli eventi estivi "Sei la mia città".«Musica jazz in tutte le sue forme, coniugata con l'enogastronomia e la promozione e valorizzazione del territorio» ha sottolineato il direttore artistico. «Sette giorni consecutivi di concerti, incontri, esposizioni e degustazioni. Una formula nuova, fortemente sostenuta da questa amministrazione comunale, che porta la musica di grandi nomi in tutte le principali piazze della città ed inaugura per la prima volta il "Parco del Gusto" nella villa comunale, per trasformare Corato in un grande centro culturale ed enogastronomico».Il Festival è policentrico e prevede molti eventi di spettacolo ed altre attività collaterali a titolo gratuito, proponendosi di rivitalizzare alcuni luoghi della città come piazza Abbazia, piazza Di Vagno, piazza Sedile, piazza Matteotti, il Parco Comunale Sant'Elia, le vie del centro storico.Un'intera settimana di concerti ed eventi aperti a tutti.Martedì 26 luglio, in piazza Sedile, sarà la volta della conversazione con, leader sessantottino, sul libro "Evo - La magia dell'ulivo e dell'olio". L'appuntamento è fissato per le ore 20:30.